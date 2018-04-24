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Bunu da gördük! Alanya'da kaldırımda otomobille motosiklet çarpıştı!

Alanya’da otomobilin geri manevra yaparken motosiklete çarpması sonucu bir kişi yaralandı

Bunu da gördük! Alanya'da kaldırımda otomobille motosiklet çarpıştı!

Alanya’da otomobilin geri manevra yaparken motosiklete çarpması sonucu bir kişi yaralandı

24 Nisan 2018 Salı 16:43
Bunu da gördük! Alanya'da kaldırımda otomobille motosiklet çarpıştı!
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KAZA, dün saat 12.30 sıralarında Tosmur Mahallesi kavşağındaki bir kaldırımın üzerinde meydana geldi. Mehmet Ö. idaresindeki 45 ZB 2295 plakalı otomobille geri manevra yaptığı sırada park halinde olan 26 RV 532 plakalı motosiklete çarptı. O sırada kaldırımda bulunan 90 yaşındaki Mahmut Kefeli, üzerine motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı. Bacağı motosikletin altından kalarak yaralanan Kefeli, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Özel Anadolu Hastanesine götürüldü. Burada tedaviye  alınan Kefeli’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son Güncelleme: 24.04.2018 14:51
Anahtar Kelimeler:
MotosikletGeri ManevraAlanya
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