Bunalıma giren genç kız kendini astı

05 Mart 2015 Perşembe 08:56
EDİNİLEN bilgiye göre ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Çakır Sokak’ta üvey babası ile birlikte yaşadığı öğrenilen B. Y. (24), evde yalnız kaldığı sırada odasında kendini tavana astı. Bir süre sonra eve gelen B. Y.’nin ağabeyi, kapıyı kimsenin açmaması üzerine çilingir yardımıyla eve girdi. Odasında kardeşini asılı halde gören ağabeyi, B. Y.’yi indirerek Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırdı. B. Y., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, B. Y.’nin kaldığı evde inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Son Güncelleme: 05.03.2015 07:57