Bunalım ölüme sürükledi

16 Eylül 2013 Pazartesi 10:29
ANTALYA'dan Kayseri'ye ablasını ziyarete gelen bir kişi, girdiği bunalım sonucunda 7. kattan atlayarak intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Mimsin Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 24 yaşındaki Ş.A.'nın Antalya'dan ablasını ziyarete geldiği öğrenildi. Dün öğle saatlerinde bunalıma giren Ş.A.'nın, Doğanlar Apartmanı'nın 7. katından atlayarak yaşamına son verdiği bildirildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden Ş.A.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
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Son Güncelleme: 16.09.2013 10:31
n'oldu ki şimdi bu kız bunalıma girdi