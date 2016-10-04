Bugün böyle gözaltına alındılar!

EMNİYET Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli meslek gruplarından 65 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların, örgütte "ağabey" ve "abla" olduğu belirtilirken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 10'u kadın 65 zanlının, şifreli haberleşme sistemi "ByLock" kullandığı da tespit edildi.





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