Bu taksiye dikkat! Sapık şoför korkutuyor

İSTANBUL'DA bir ticari taksi sürücüsünün, birçok müşteri kadına cinsel tacizde bulunuyor iddiası ortalığı karıştırdı. Akşam gazetesinden Levent Albayrak'ın haberine göre gelen ihbarlarda 62 yaşındaki Lada sürücüsü O.R’nin, aracına müşteri olarak sadece kadınları aldığı ileri sürüldü. O.R,'nin 2004 ve 2009 yılında cinsel taciz suçlardan iki kez tutuklandığı ortaya çıktı.

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