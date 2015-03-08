Bu taksiye dikkat! Sapık şoför korkutuyor

İSTANBUL'DA bir ticari taksi sürücüsünün, birçok müşteri kadına cinsel tacizde bulunuyor iddiası ortalığı karıştırdı. Akşam gazetesinden Levent Albayrak'ın haberine göre gelen ihbarlarda 62 yaşındaki Lada sürücüsü O.R’nin, aracına müşteri olarak sadece kadınları aldığı ileri sürüldü. O.R,'nin 2004 ve 2009 yılında cinsel taciz suçlardan iki kez tutuklandığı ortaya çıktı.
TWITTER'DAN PAYLAŞIYORLAR
Sosyal medyada taciz sürücüsünün trafikten men edilmesi için plakası yazılarak kampanya başlatıldı. Trafik birimi, O.R.’nin çalışma ruhsatını iptal edilmesi için özel bir dosya hazırladı. Birçok Twitter kullanıcı, O.R. için trafikten men edilmesi için twitt atıyor. Bazı kadın kullanıcıları ise, “Dikkat sapıktır. Bu taksiye binmeyin” diye uyarılarda bulunuluyor.
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Son Güncelleme: 08.03.2015 13:47