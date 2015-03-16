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Bu otomobilden sağ çıktılar

Bursa’da aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, 100 metrelik mesafede taklalar atarak tarlaya uçtu

Bu otomobilden sağ çıktılar

Bursa’da aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, 100 metrelik mesafede taklalar atarak tarlaya uçtu

16 Mart 2015 Pazartesi 10:40
Bu otomobilden sağ çıktılar
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Mudanya yolundaki kazadan sonra hurda yığınına dönen lüks otomobilin sürücüsü ve yanındaki arkadaşı şans eseri yaralı olarak kurtuldu. Mudanya yolundaki diğer kazada ise iki kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, kaza dün gece 19.00 sıralarınlda Bademli kavşağı yakınlarında meydana geldi. 25 yaşındaki Enes Tunluk idaresindeki 16 ET 781 plakalı otomobil Bursa yönüne seyrederken aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan araç takla atarak 100 metre boyunca sürüklendi. Yol kenarında bir peyzaj dükkanına çarpıp ardından tarlaya uçarak duran araçta Enes Tunluk ve yanındaki Selim Sarı yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar 112 ekiplerince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı.
KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇLAR DUVARA ÇARPARAK DURABİLDİ
Bursa’da meydana gelen bir başka kazada ise kontrolden çıkan 2 otomobil metro istasyonunun duvarına çarparak durabildi.
Kaza, Organize Senayi metro istasyonu yanında yaşandı. 16 RM 096 plakalı aracın sürücüsü F.P (20) şerit değiştirmek isterken arkadan gelen T.G (30) idaresindeki 34 KU 9820 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kaza sonrası kontrolden çıkan 2 otomobil sürüklenerek metro duvarına çarparak durabildi. Sürücüler civardaki vatandaşlar yardımıyla araçlardan çıkarıldı. Kaza mahalline gelen 112 Acil Servis ekipleri, hayati tehlikesi bulunmayan F.P ve T.G.’ye olay yerinde müdahale etti. Olay yerine gelen çekici, araçları yoldan kaldırarak trafiği akışına bıraktı. 

Kaynak: İHA
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Son Güncelleme: 16.03.2015 09:41
Anahtar Kelimeler:
OtomobilKazaMudanyaBursa
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