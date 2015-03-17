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Bu notu bırakıp intihar ettiler

Balıkesir'de, evli olan hasta bakıcı 29 yaşındaki Sedat Bodur ile sevgilisi olduğu öne sürülen hemşire 33 yaşındaki Burcu Goncakaya, birlikte av tüfeğiyle canlarına kıydı. Çenelerinin altına dayadıkları av tüfeğiyle sırayla intihar ettikleri sanılan iki sevgili, "Son isteğimizi yerine getirin, bizi birlikte gömün" yazılı bir not bıraktı

Bu notu bırakıp intihar ettiler

Balıkesir'de, evli olan hasta bakıcı 29 yaşındaki Sedat Bodur ile sevgilisi olduğu öne sürülen hemşire 33 yaşındaki Burcu Goncakaya, birlikte av tüfeğiyle canlarına kıydı. Çenelerinin altına dayadıkları av tüfeğiyle sırayla intihar ettikleri sanılan iki sevgili, "Son isteğimizi yerine getirin, bizi birlikte gömün" yazılı bir not bıraktı

17 Mart 2015 Salı 09:28
Bu notu bırakıp intihar ettiler
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BUGÜN saat 16.30 sıralarında, Balıkesir merkeze bağlı Selimiye Mahallesi’ndeki İkizcetepeler Barajı yakınından silah sesleri geldiğini duyanlar, jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma, park halindeki 10 DE 815 plakalı otomobilin içinde bir erkek ve bir kadının cesediyle karşılaştı.
Yapılan araştırmada, ölenlerin, Balıkesir Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde görevli hastabakıcı Sedat Bodur ile aynı hastanede çalışan ve geçen yıl eşinden boşandığı belirtilen hemşire Burcu Goncakaya olduğu belirlendi. Araçta yapılan aramada "Son isteğimizi yerine getirin, bizi birlikte gömün" yazılı bir notun bulunduğu ifade edildi.
Yapılan olay yeri incelemenin ardından evli olan Sedat Bodur ile Burcu Goncakaya’nın cesedi, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
SIRAYLA İNTİHAR
Hemşire Burcu Goncakaya ile Sedat Bodur’un bir süre önce duygusal ilişki yaşamaya başladığı belirtildi. Eşiyle görüşmeyen Bodur’un, Goncakaya’yı anne ve babasıyla tanıştırdığı, iddiaya göre, ailesinin bu ilişkiye olumlu bakmadığını, çiftin bu nedenle bir süredir mutsuz olduğu öne sürüldü. Olay yerindeki ilk incelemeye göre, önce Goncakaya’nın, ardından Bodur’un tüfeği sırayla çenelerinin altına dayayıp, tetiği çektikleri sonucuna varıldığı kaydedildi.
Balıkesir'de, evli olan hasta bakıcı 29 yaşındaki Sedat Bodur ile sevgilisi olduğu öne sürülen hemşire 33 yaşındaki Burcu Goncakaya, birlikte av tüfeğiyle canlarına kıydı. Çenelerinin altına dayadıkları av tüfeğiyle sırayla intihar ettikleri sanılan iki sevgili, "Son isteğimizi yerine getirin, bizi birlikte gömün" yazılı bir not bıraktı.
Bugün saat 16.30 sıralarında, Balıkesir merkeze bağlı Selimiye Mahallesi’ndeki İkizcetepeler Barajı yakınından silah sesleri geldiğini duyanlar, jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma, park halindeki 10 DE 815 plakalı otomobilin içinde bir erkek ve bir kadının cesediyle karşılaştı.
Yapılan araştırmada, ölenlerin, Balıkesir Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde görevli hastabakıcı Sedat Bodur ile aynı hastanede çalışan ve geçen yıl eşinden boşandığı belirtilen hemşire Burcu Goncakaya olduğu belirlendi. Araçta yapılan aramada "Son isteğimizi yerine getirin, bizi birlikte gömün" yazılı bir notun bulunduğu ifade edildi.44Yapılan olay yeri incelemenin ardından evli olan Sedat Bodur ile Burcu Goncakaya’nın cesedi, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
SIRAYLA İNTİHAR
Hemşire Burcu Goncakaya ile Sedat Bodur’un bir süre önce duygusal ilişki yaşamaya başladığı belirtildi. Eşiyle görüşmeyen Bodur’un, Goncakaya’yı anne ve babasıyla tanıştırdığı, iddiaya göre, ailesinin bu ilişkiye olumlu bakmadığını, çiftin bu nedenle bir süredir mutsuz olduğu öne sürüldü. Olay yerindeki ilk incelemeye göre, önce Goncakaya’nın, ardından Bodur’un tüfeği sırayla çenelerinin altına dayayıp, tetiği çektikleri sonucuna varıldığı kaydedildi.
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Son Güncelleme: 17.03.2015 08:30
Anahtar Kelimeler:
BalıkesirEvliHasta Bakıcı
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