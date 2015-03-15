Bu nasıl vicdan

KALEİÇİ Mahallesi’ndeki Bayrampaşa mevkiinden akan Kars Çayı'nda bebek cesedi görenler polise haber verdi. Kars Kalesi altındaki olay yerine gelen polis, bölgeye güvenlik şeridi çekerek durumu itfaiye ve 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dereye merdivenle inerek su içerisindeki bebeğe ulaşmaya çalıştı. Çevredekilerin şaşkın bakışları içerisinde suyun içerisinden çıkarılan bebeğin göbek bağının halen üzerinde olduğu gözlendi. Karton bir kutu içerisine konulan kız bebeğinin cesedi otopsi için Kafkas Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi 'ne götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.