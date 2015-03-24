Bu nasıl insanlık! 5 aylık gelin...

Merkez Seyhan İlçesi'nin İsmetpaşa Mahallesi'nde oturan Tuba Şahin, 5 ay önce demir ustası Mustafa Şahin ile aşk evliliği yaptı. İddiaya göre, eşinin ailesi ile görüşmesine izin vermeyen Mustafa Şahin, bir süre sonra genç kadına şiddet de uygulamaya başladı. Dün öğle saatlerinde Seyhan'daki Denizli Polis Merkezi Amirliği'ne giden Tuba Şahin, eşi Mustafa Şahin ile ailesinin kendisine şiddet uyguladığını söyleyerek şikayetçi oldu. İfadesinden sonra sığınma evine gitmek istemediğini söyleyen Tuba Şahin, aynı mahallede oturan ailesinin evine döndü. Geç saatlere kadar ailesine yaşadığı olayları anlatan Tuba Şahin, "Başıma bir iş gelirse sorumlusu eşim Mustafa ve ailesidir" dedi. Yakınlarının destek olmaya çalıştığı Tuba Şahin, saat 01.00 sıralarında oturdukları apartmanın 7'nci katındaki evlerinin balkonundan atladı. Tek katlı işyerinin damına düşen Şahin, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.
'BU NASIL İNSANLIK'
Genç kadının cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Şahin'in vücudunda darp izleri olduğu belirlenirken, baba Naci Böler, "Kızımı 5 aydır göremiyorum. Dün kızım bize geldi kızıma bıçak çekip sokağa atmışlar. Bu nasıl bir insanlık? Kızım evlendiğinden bu yana eşinden ailesinden şiddet görüyormuş. Dün gittik polise şikayetçi olduk. Sonra eve geldik. Kızım girdiği bunalımdan çıkamayarak 'Ölümümden eşim, kayınvalidem ve kayınbabam sorumludur' diyerek kendisini 7. kattan attı. Bunların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Naci Böler, telefonla konuştuğu bir yakınına, "Kızımın mezarını hazırlayın onu 19 yaşında toprağa vereceğim" diyerek gözyaşı döktü. Tuba Şahin'in ağabeyi Tayfun Böler ise kadına şiddet uygulayan erkeklerin en ağır bir şekilde cezalandırılması gerektiğini, kız kardeşinin 5 ayda bir gün yüzü görmediğini söyledi. Şahin'in baba evine 'kadına şiddeti' protesto etmek için Türk Bayrağı asılırken cenazesi de toprağa verilmek üzere memleketi Elazığ'a götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Son Güncelleme: 24.03.2015 15:41