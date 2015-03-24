Bu nasıl insanlık! 5 aylık gelin...

Merkez Seyhan İlçesi'nin İsmetpaşa Mahallesi'nde oturan Tuba Şahin, 5 ay önce demir ustası Mustafa Şahin ile aşk evliliği yaptı. İddiaya göre, eşinin ailesi ile görüşmesine izin vermeyen Mustafa Şahin, bir süre sonra genç kadına şiddet de uygulamaya başladı. Dün öğle saatlerinde Seyhan'daki Denizli Polis Merkezi Amirliği'ne giden Tuba Şahin, eşi Mustafa Şahin ile ailesinin kendisine şiddet uyguladığını söyleyerek şikayetçi oldu. İfadesinden sonra sığınma evine gitmek istemediğini söyleyen Tuba Şahin, aynı mahallede oturan ailesinin evine döndü. Geç saatlere kadar ailesine yaşadığı olayları anlatan Tuba Şahin, "Başıma bir iş gelirse sorumlusu eşim Mustafa ve ailesidir" dedi. Yakınlarının destek olmaya çalıştığı Tuba Şahin, saat 01.00 sıralarında oturdukları apartmanın 7'nci katındaki evlerinin balkonundan atladı. Tek katlı işyerinin damına düşen Şahin, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

'BU NASIL İNSANLIK'