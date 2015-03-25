Bu nasıl baba!? Yaşlı adam oğlunu ve torununu...

OLAY, dün akşam saat 21.00 sıralarındaki Karaköy Mahallesi ’nde meydana geldi. Aynı evde oturan Mustafa Ferah (70) ile oğlu Mithat Ferah (48) tartışmaya başladı. Münakaşa büyüyünce, baba Ferah, pompalı tüfek le oğluna ateş etti. Mithat Ferah koltuk altından yaralanırken, yaşlı adamın torunu M.K.F. (11) de seken saçmalarla kolundan yaralandı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. Haberay

OLAY, dün akşam saat 21.00 sıralarındaki Karaköy Mahallesi ’nde meydana geldi. Aynı evde oturan Mustafa Ferah (70) ile oğlu Mithat Ferah (48) tartışmaya başladı. Münakaşa büyüyünce, baba Ferah, pompalı tüfek le oğluna ateş etti. Mithat Ferah koltuk altından yaralanırken, yaşlı adamın torunu M.K.F. (11) de seken saçmalarla kolundan yaralandı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. Haberay

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