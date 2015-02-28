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Bu köyün gençleri motosiklet kazasında ölüyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı

Bu köyün gençleri motosiklet kazasında ölüyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı

28 Şubat 2015 Cumartesi 15:43
Bu köyün gençleri motosiklet kazasında ölüyor
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EDİNİLEN bilgiye göre, kaza dün akşam saatlerinde kırsal Dereli Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Hasan Canbaz (18) idaresindeki motosiklet, karşı istikametten gelen E.Ö'nün (18) kullandığı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada Hasan Canbaz olay yerinde hayatını kaybetti. Durumları ağır olan E.Ö. Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, arkasında bulunan İhsan G.(19) ise Balıkesir'e sevk edildi.Kazada hayatını kaybeden Hasan Canbaz, bugün köy camiinde kılınan cenaze namazını müteakip defnedildi. Lise 4. sınıf öğrencisi Hasan Canbaz’ın cenazesine çok sayıda vatandaş ve okul arkadaşları katıldı. Gencin ailesi fenalık geçirdi.


ARKADAŞI SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİNDE İSYAN ETTİ


Mahalle halkı, köy gençlerinin ilçe merkezine motosikletle gidip geldiğini, kazaların ardı arkasının kesilmediğini belirtti. Geçen haziran ayında aynı mahalleden motosikletle domuz sürüsüne çarpan Seyfettin Kocabıyık (17) da hayatını kaybetmişti.Hasan Canbaz'ın Murad Kaplan isimli arkadaşı sosyal paylaşım sitesinde bu duruma isyan etti. Kaplan, "Buradan bütün motosiklet delilerine sesleniyorum. Bir bir sevdiklerimiz gidiyor elimizden. Siz tutkunsunuz, motosiklet sevdalılısınız diye kimseyi üzmeye hakkınız yok. Artık binmeyin. Ben Şaban'ımı, Hasan Canbaz'ı, Seyfettin Kocabıyık'ı, Ali Diriğ'i, Şaban Şaban Tatarka'mı, İsmail Arslanoğlu'nu, Kadir Şahin'i hep motor yüzünden kaybettim. Bütün sevdiklerim tek tek gidiyor. Herkes bırakıp gidiyor. Bütün giden kardeşlerimin ailelerine Allah'tan sabırlar diliyorum. Hasan'ım, sen başkaydın. Hep aklımdasın. İnan hep uğrayacağım yanına, bırakmayacağım seni. Kardeşim benim..." şeklinde mesaj yazdı.Kaza ile ilgili güvenlik güçlerinin soruşturması sürüyor.
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Son Güncelleme: 28.02.2015 14:45
Anahtar Kelimeler:
Edremit Devlet HastanesiDereli MahallesiHasan Canbaz
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