Bu köyün gençleri motosiklet kazasında ölüyor

EDİNİLEN bilgiye göre, kaza dün akşam saatlerinde kırsal Dereli Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Hasan Canbaz (18) idaresindeki motosiklet, karşı istikametten gelen E.Ö'nün (18) kullandığı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada Hasan Canbaz olay yerinde hayatını kaybetti. Durumları ağır olan E.Ö. Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, arkasında bulunan İhsan G.(19) ise Balıkesir'e sevk edildi.Kazada hayatını kaybeden Hasan Canbaz, bugün köy camiinde kılınan cenaze namazını müteakip defnedildi. Lise 4. sınıf öğrencisi Hasan Canbaz’ın cenazesine çok sayıda vatandaş ve okul arkadaşları katıldı. Gencin ailesi fenalık geçirdi.





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