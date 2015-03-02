Bu kez de belediye binasını bastı

GÜNEYDOĞU'DA askerlik görevini yaptığı sırada gazi olan 36 yaşındaki Melih Demir, Zonguldak’ta hizmet dışı bırakılan bir halk otobüsünü 25 bin TL’ye satın alarak köfteciye çevirdi. "Gazipark" adını verdiği köfteci otobüsü ile hizmet veren Melih Demir, kullandığı 40 metrekarelik arsa için de Milli Emlak’a kira ödemeye başladı. Zonguldak Belediyesi ise Melih Demir’in ruhsatsız olarak çalıştığı gerekçesiyle duruma müdahale etti. Otobüsü kaldırıp yerine prefabrik koyarak köfte satışına devam eden Melih Demir bu kez de prefabriğin yıkılacağı haberini alınca çileden çıktı.

Sabah saatlerinde kendini yakma girişiminde bulunan Demir, bu kez de dükkanının zabıtalar tarafından yıkılacağı haberini alınca olay yerine gelerek zabıta ekiplerine engel olmaya çalıştı. Zabıtalara engel olmaya çalışan Melih Demir’e polis müdahale etti. Daha sonra olay yerinden ayrılarak annesi Gülcan Demir ile birlikte Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ile görüşmek üzere Zonguldak Belediyesi’ne giden Melih Demir’in Belediye Başkanı ile görüşmesine izin verilmedi. Bunun üzerine Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Şenol Şanal ve Belediye Meclis Üyesi Gökhan Demir ile tartışmaya başlayan Melih Demir’i polis gözaltına aldı. Olaya şahitlik eden anne Gülcan Demir oğlunun gözaltına alındığını görünce baygınlık geçirdi. Baygınlık geçiren kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.