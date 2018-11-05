Bu kadarına pes! Hırsızlar deponun kapısını da çaldı

Manavgat'ta bir depodan malzeme çalan hırsızlar, deponun kapısını da söküp götürdü

Bu kadarına pes! Hırsızlar deponun kapısını da çaldı
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MANAVGAT Örnek Mahallesi Kum yolu mevkiinde zirai aletler bulunan bir depodan 20 gün arayla çim biçme makinesi, ilaç motoru ve 300 adet sera demiri çalan hırsızlar deponun kapısını da söküp götürdü. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin hırsızlık olaylarına karıştığını belirlediği araçtan yola çıkarak yakaladığı S.S.Ç., A.D., M.K. ve M.A. isimli şüpheliler, hırsızlık olayını birlikte gerçekleştirdiklerini, malzemeleri M.U. isimli hurdacıya sattıklarını itiraf etti. 
Satın aldığı malzemeleri presle ezip parçaladığını belirten hurdacı H.U. hakkında hırsızlık malı satın almak suçundan işlem yapılırken, S.S.Ç., A.D., M.K. ve M.A. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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