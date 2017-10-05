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Bu kadarına da pes! Hamal tutup çalıştığı iş yerini soydu

Gaziantep'te Cuma Y. isimli vatandaş, çalıştığı yeri kendi iş yeri gibi tanıtarak tuttuğu hamallar yardımı ile soydu. 40 bin liralık soygun yapan Cuma Y. daha sonra gözaltına alındı

Bu kadarına da pes! Hamal tutup çalıştığı iş yerini soydu

Gaziantep'te Cuma Y. isimli vatandaş, çalıştığı yeri kendi iş yeri gibi tanıtarak tuttuğu hamallar yardımı ile soydu. 40 bin liralık soygun yapan Cuma Y. daha sonra gözaltına alındı

05 Ekim 2017 Perşembe 13:09
Bu kadarına da pes! Hamal tutup çalıştığı iş yerini soydu
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GAZİANTEP'TE çalıştığı yeri kendi işyeri gibi tanıtarak tuttuğu hamallar yardımı ile 40 bin lira değerindeki elektrik malzemelerini ve 7 milyon lira değerinde muhasebe kayıtlarının tutulduğu bilgisayarları çalan Cuma Y. ve kendisine yardım eden 2 kişi gözaltına alındı.

MALLARI HAMALLARA TAŞITTI

Olay, geçen pazar günü Mücahitler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Cuma Y., bir süredir çalıştığı, elektrik malzemesi satan işyerini soymak için 4 arkadaşı ile anlaştı. Cuma Y. ve arkadaşları işyerinin kendilerine ait olduğunu söyleyerek hamal ve nakliye aracı tuttu. Akşam saatlerinde hamallar ve nakliye aracı ile işyerine gelen Cuma Y., kendisindeki anahtarla kapıyı açarak hamallara içerideki kablolar, elektrik malzemeleri ve bilgisayarları nakliye aracına taşıttırdı. Cuma Y. ve arkadaşları yaklaşık 40 bin lira değerindeki kablo ile işyerinin 7 milyon liralık hesaplarının tutulduğu bilgisayarları da nakliye aracına alarak işyerinden ayrıldılar.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Hırsızlığın ortaya çıkmasının ardından olay yerine gelen polis çevrede araştırma yaparak, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kapının zorlanmadan açılmasından şüphelenen ekipler, 20 güvenlik ve Mobese kamerası kaydını inceleyerek önce eşyaların taşındığı aracın plakasına daha sonra ise şüphelilere ulaştı. Gözaltına alınan Cuma Y. suçunu itiraf ederek kendisine yardım eden M.A.T, Ş.K. Ö.K ve M.A.'nın isimlerini verdi. Şüpheliler, işyerini hamal tutarak soyduklarını ve eşyaları kameraların olmadığı bir yerde başka bir araca aktardıklarını itiraf etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis yaptığı operasyonla şüphelilerden M.A.T ve Ş.K.'yi de gözaltına aldı. Cuma Y., M.A.T ve Ş.K emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.  Polis olaya karışan Ö.K. ve M.A.'nın yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

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GaziantepAntepPolisHamalSoygun
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