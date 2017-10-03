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Bu kadarına da pes! 1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı

Gaziantep'te birinci sınıf öğrencisinin okul çantası içerisinde kuru sıkı tabanca bulundu

Bu kadarına da pes! 1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı

Gaziantep'te birinci sınıf öğrencisinin okul çantası içerisinde kuru sıkı tabanca bulundu

03 Ekim 2017 Salı 16:34
Bu kadarına da pes! 1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı
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GAZİANTEP'İN Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi  Kazım Karabekir İlköğretim Okulu birinci sınıf öğrencisi İ.D'nin okul çantasında, bir adet kuru sıkı tabanca bulundu.

ÖĞRETMEN BULDU, OKUL MÜDÜRÜNE GÖTÜRDÜ

Öğrencinin hal ve hareketlerinden şüphelenerek silahı bulan ve ismi açıklanmayan öğretmen, silahı ve öğrenciyi okul müdürüne götürdü.

BABASINI POLİS MERKEZİNE GÖTÜRDÜLER

Okul idarecileri tarafından polise haber verilmesi üzerine öğrenci İ.D'nin velisi de okula çağrıldı. Okula gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından silaha el koyarken, İ.D ve babasını yasal işlem yapmak üzere 25 Aralık  Polis Merkezi'ne götürdü.

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Son Güncelleme: 03.10.2017 16:36
Anahtar Kelimeler:
Kazım KarabekirGaziantepşahinbeyAntepPolis
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