Bu kadarına da pes! 1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı

GAZİANTEP'İN Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi Kazım Karabekir İlköğretim Okulu birinci sınıf öğrencisi İ.D'nin okul çantasında, bir adet kuru sıkı tabanca bulundu.
ÖĞRETMEN BULDU, OKUL MÜDÜRÜNE GÖTÜRDÜ
Öğrencinin hal ve hareketlerinden şüphelenerek silahı bulan ve ismi açıklanmayan öğretmen, silahı ve öğrenciyi okul müdürüne götürdü.
BABASINI POLİS MERKEZİNE GÖTÜRDÜLER
Okul idarecileri tarafından polise haber verilmesi üzerine öğrenci İ.D'nin velisi de okula çağrıldı. Okula gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından silaha el koyarken, İ.D ve babasını yasal işlem yapmak üzere 25 Aralık Polis Merkezi'ne götürdü.
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