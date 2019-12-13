Bu iddia çok konuşulur! Alanya’daki dev zincir mağazada milyonluk vurgun

İDDİAYA göre, dev bir zincir mağazanın Alanya’daki şubesinin yıllardır müdürlüğünü sürdüren Atilla K., personeliyle samimiyetini kullanarak pek çoğuna çeşitli bankalardan kredi çektirdi. Personelini zaman zaman evlerinde ziyaret eden ve birlikte sosyal aktivitelere katılarak kendisine güven duymalarını sağlayan Atilla K., sadece bir kadın personele farklı zamanlarda toplamda 200 bin lira kredi çektirdi. Durumu öğrenen eşiyle kadın personelin arasının açıldığı ve ayrılma kararı aldıkları, para kaptıran ve geri ödemede sıkıntı yaşayan çok sayıda personelin de intiharın eşiğine geldiği ileri sürülüyor. 1.5 milyon lirası mağazada çalışan personele çektirilen kredi, 500 bin lirası ise piyasadan olmak üzere toplamda 2 milyon liraya yakın parayla sırra kadem basan Atilla K.’nın ilişiği, durumu öğrenen mağaza yönetimi tarafından 9 Aralık itibariyle kesildi, yerine ise mağazadan geçici olarak daha alt kademeden başka bir isim atandı. Zincir mağaza tarafından sözleşmesi feshedilen Atilla K.’ya kredi çekip veren personelin durumu ailelerine yansıtamadıkları, bu nedenle polise başvuramadıkları, öte yandan mağaza yönetiminden de “Bu olay duyulmasın” diye baskı gördükleri gelen haberler arasında. Olayın basına yansımasının ardından Alanya Emniyet Müdürlüğü’nün zincir mağaza yöneticileriyle görüşmek için düğmeye bastığı, kredi çekip Atilla K.’ya veren personelin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Personelin, bankalardan çekip Atilla K.’ya verdiği toplam 1,5 milyon lirayı hangi vaatlerle verdikleri ise ayrı bir soru işareti. İddiaya göre, mağaza müdürü Atilla K., mağaza yönetiminin haberi olmaksızın mal alıp açıktan otellere ve büyük firmalara satmak ve oluşacak kârdan pay vermek vaadiyle para aldı, bu durumu çalışanlardan öğrenen mağaza yönetimi ise, “Bu etik değil, parayı kaptıran sizsiniz, hakkınızı Yargı’da arayın” diyerek Atilla K.’nın ilişiğini kesti. Alanya polisi bu iddia üzerinde dururken, gerçeğin, ifadeler alındıktan sonra netleşeceği belirtiliyor.

