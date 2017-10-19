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Bu görüntüye soruşturma: 4 kişi açığa alındı

Dini kitapların çöp aracına atıldığı iddasına ilişkin bir ilçe müftüsü ile 3 personelin açığa alındığı bildirildi

Bu görüntüye soruşturma: 4 kişi açığa alındı

Dini kitapların çöp aracına atıldığı iddasına ilişkin bir ilçe müftüsü ile 3 personelin açığa alındığı bildirildi

19 Ekim 2017 Perşembe 14:10
Bu görüntüye soruşturma: 4 kişi açığa alındı
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SAKARYA Valiliği'nden yapılan açıklamada, dini kitapların geri dönüşüme gönderilmesi ile ilgili olayın valilikçe öğrenilmesinin ardından konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, İlçe Müftüsü ile müftülük görevlisi 3 personelin soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi açısından açığa alındığı kaydedildi. 



 

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