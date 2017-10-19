Bu görüntüye soruşturma: 4 kişi açığa alındı

SAKARYA Valiliği'nden yapılan açıklamada, dini kitapların geri dönüşüme gönderilmesi ile ilgili olayın valilikçe öğrenilmesinin ardından konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, İlçe Müftüsü ile müftülük görevlisi 3 personelin soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi açısından açığa alındığı kaydedildi.
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