Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
103128
ALTIN
152.066
DOLAR
3.6688
STERLİN
4.8334
EURO
4.3239
Aşurenin yanında ceviz yiyip süt için!
Aşurenin yanında ceviz yiyip süt...
Bu bitki cinsel isteksizlikten, kısırlığa her derde deva!
Bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor
10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
banner468

Bu görüntülerin ardından 81 ilin emniyetine mafya talimatı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin Emniyet Müdürlüklerine mafya ile mücadele talimatı verdi. Son dönemde organize suç örgütlerinin gerçekleştirdiği eylemler kamuoyunun tepkisini çekmişti

Bu görüntülerin ardından 81 ilin emniyetine mafya talimatı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin Emniyet Müdürlüklerine mafya ile mücadele talimatı verdi. Son dönemde organize suç örgütlerinin gerçekleştirdiği eylemler kamuoyunun tepkisini çekmişti

10 Ekim 2017 Salı 14:46
Bu görüntülerin ardından 81 ilin emniyetine mafya talimatı
banner404

İÇİŞLERİ Bakanı  Süleyman Soylu'nun katılımıyla KOM Daire Başkanlığı bünyesinde 81 İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve KOM Şube Müdürlerinin katılımıyla organize suçlarla mücadelede gelinen nokta, bundan sonraki süreçte suç örgütleriyle mücadeleye dönük yeni yol ve yöntemlerin belirlenmesi ve FETÖ Terör Örgütüyle mücadele faaliyetlerine ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi.

SÜLEYMAN SOYLU'DAN MAFYA İLE MÜCADELE TALİMATI

Toplantıda, İçişleri Bakanı  Süleyman Soylu tarafından FETÖ ile mücadelede kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan kriptolu örgüt üyelerinin tespit edilmesi, örgütün sivil ve mahrem yapılanmasına yönelik operasyonların devam ettirilmesi, mafya tipi organize suç örgütleriyle mücadeleye yönelik operasyonların artırılarak devam ettirilmesi, objektiflerin bu alana çevrilerek mafya yapılanmalarının vatandaşlarımıza musallat olmasına müsaade edilmemesi, terörizmin finansmanına kaynaklık eden uyuşturucu madde kaçakcılığıyla mücadelede uyuşturucunun tarladan torbaya takip edilmesi ve tüm kaçakcılık suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi hususlarında talimat verildi.

MAFYA EYLEMLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Son dönemde üst üste organize suç örgütlerinin dayak atma ve tehdit görüntüleri medyaya yansımıştı. Bu görüntüler kamuoyunda da tepki çekmişti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluAnkara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tuvalet sırası için tartıştığı ev arkadaşının boğazını kesti
Tuvalet sırası için tartıştığı ev arkadaşının boğazını kesti
Alanya ve Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu
Alanya ve Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu
Gazipaşa'da korkunç cinayet! Akrabasını av tüfeği ile öldürdü
Gazipaşa'da korkunç cinayet! Akrabasını av tüfeği ile öldürdü

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim