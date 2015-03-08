Bu defa kadınlar şiddet uyguladı

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla izinsiz yürüyüş yapmak isteyen grup izin vermeyen polise ellerine geçirdikleri tahta ve pankartlarla saldırdı

KENDİLERİNİ “Emekçi Kadınlar” olarak adlandıran bir grup, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle izinsiz gösteri ve yürüyüş yapmak istedi. Galatasaray Lisesi önünde toplanarak Taksim Meydanı’na yürümek isteyen grup, Fransız Konsolosluğu önünde polis engeliyle karşılaştı. Buna rağmen yürümekte ısrar eden göstericiler ile polis arasında arbede çıktı. Bazı göstericiler ellerindeki bayrak ve dövizlerin sopalarıyla polise saldırdı. Arbede sırasında bazı polislerin kalkanları kırılırken, göstericiler polisin kalkanlarıyla bölgeden uzaklaştırıldı.

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