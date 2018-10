Bu da patron kazığı! Bir imza hayatını kararttı

ANTALYA'DA okuma yazması olmayan temizlik işçisine patronunun sigorta vaadiyle imza attırıp borçlu bir şirketi üstüne devrettiği iddia edildi. Hayatında attığı ilk imzasının kendisine 300 bin liralık borç olarak döndüğünü ileri süren temizlik işçisi, üzüntüden akciğer kanseri olduğunu belirterek, “Sigortam başladı diye sevindim, dükkanda çalışanlara çay bile ısmarlamıştım” dedi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 11 yıldır kız kardeşinin evinde kalan 44 yaşındaki Bilal Asatekin, 2013 yılında bir iş yerinde temizlikçi olarak işe başladı. İddialara göre iş yerinin patronu O.Ç., sigortasız çalışan elemanı Asatekin'i ‘Sana sigorta yapacağım' vaadiyle kandırıp notere götürdü. Okuma yazması olmayan Asatekin'in avucunun içine devir işlemleri için yazı ve imza örneğini yazan O.Ç., Asatekin'e yönlendirmede bulundu. İddiaya göre O.Ç., noterde ailesinin üzerindeki borçlu şirketi sigorta vaadiyle kandırarak elemanının üzerine devretti. Bir süre çalıştıktan sonra Asatekin iş yerinden çıkarıldı. Başka bir iş yerinde çalışmaya başlayan Bilal Asatekin, bir süre sonra üzerinde borçlu bir şirket olduğunu ve yaklaşık 300 bin lira borç olduğunu öğrendi. Asatekin, kız kardeşi Satı Şen ile bu durumu adli makamlara bildirdi. O.Ç. hakkında suç duyurusunda bulunan iki kardeş, açtıkları davadan olumlu sonuç alamadı. Mahkemede, ‘Noterdeki belgelerin düzenleme şekli dikkate alındığında iddianın inandırıcı nitelikte olmadığı, karşı tarafın ise suçlamaları kabul etmediği ve iddiayla ilgili somut delil bulunamadığı' kararı verildi. Asatekin, ikinci şokunu da akciğer kanseri olduğunda yaşadı. Bilal Asatekin, kanserden dolayı 6 ayda 95 kilodan 50 kiloya düşerek çalışamaz hale geldi.

“Bende sigortam başladı diye seviniyorum”

Dolandırıldığını ileri süren Asatekin, “O.Ç. beni sigortasız çalıştırdı. ‘Sigorta yapacağım sana' dedi ve beni notere götürdü. Avucumun içinde bir şeyler yazdı. Benim zaten okumam, yazmam yok. Noterde annesi ve babası da vardı. Ben avucuma bakarak yazdım. Sonra bana, ‘Hadi hayırlı olsun sigortan başladı' dedi. Bende sigortam başladı diye seviniyorum. Sonra enişteme, ‘Oh be enişte sonunda sigortam oldu. Artık hastalandığım zaman hastaneye giderim' dedim. Sevincimden dükkanda diğer çalışanlara çay ısmarladım. 3-4 ay sonra ise O.Ç. beni işten çıkardı. Neden çıkardı bilmiyorum. Bende başkasının yanında işe başladım. Allah razı olsun yeni patronum da benim sigortamı hemen başlattı” dedi.

“Kanser olduğumu öğrendim”

Uzun bir aradan sonra ise üzerinde borçlu bir şirketin olduğunu öğrendiğini söyleyen Asatekin, 300 bine yakın da borç geldiğini kaydetti. Çok üzüldüğünü ifade eden Asatekin, üzüntüsünü kimseye belli etmediğini ve bu süre içinde sürekli baş dönmeleri yaşadığını söyledi. Asatekin, “Çalışırken sürekli başım dönüyordu ve bir gün yere yığıldım. Üstümü giyindim enişteme, ‘Enişte 2 saat uyuyabilir miyim?' diye sordum. O da bana ‘hayır' dedi ve hemen beni hastaneye götürdü. Kanser olduğumu öğrendim” dedi.

Şuanda kendisine kız kardeşi Satı Şen'in baktığını belirten Bilal Asatekin, kişisel ihtiyaçlarını bile görememeye başladığını ifade etti.

Asatekin dolandırıldığını iddia ettiği kişiye gözü yaşlı bir şekilde seslenerek, “Beni bu hale koydular, benden daha kötü olsunlar. Hayatımda attığım ilk imzaydı. Okumam yazmam yok. Kandırıldım. Okuma yazma bilmediğim için imza attırdı. Benim saflığımdan yararlandı” şeklinde konuştu.

“Kimse borçlu şirketi üstüne almaz”

11 yıldır abisi Bilal Asatekin ile beraber yaşadığını dile getiren Satı Şen ise, Asatekin'in O.Ç.'nin yanında 3 yıl çalıştığını söyledi. Abisinin sigorta vaadiyle kandırıldığını iddia eden Şen, “Kimse borçlu şirketi üstüne almaz. 300 bine yakın borç geldi. O.Ç.‘nin 2-3 kişiyi daha kandırdığı yönünde iddialar da var” dedi.

Abisinin hastalığından bahseden Şen, “Baş dönmesi, sersemlik, denge bozukluğu gibi sorunlar yaşıyordu. Bir gün yine çalışırken baygınlık geçirmiş ve eşim hastaneye götürmüş. Doktor abim için, ‘3 ay içinde ölmemesi büyük bir şans' dedi. Hastanede gerekli filmler çekildi ve beyne su serpen damarlarda ur tıkanması olduğunu söylediler. Ameliyata aldılar, saatler sürdü. Kanser her yerine yayılmış durumda. Şuanda akciğer kanseri ve 5'inci evrede.”

“Abim zaten şuanda yaşayan bir ölü”

Yetkililere yardım çağrısında bulunan Şen, bu olayın araştırılmasını, Bilal Asatekin'i dolandırdığı iddia edilen O.Ç.'nin ise yalan söylediğinin kanıtlanmasını istediklerini belirtti. Şen, “Suç duyurusunda bulunduk, elimizde belgelerimiz var. Biz dava açıyoruz, açtığımız her davada bu adam temize çıkıyor. Bir garibana bunu nasıl yapabildiniz? Zaten abimi cezaevine koysanız bu adam ölür ki. Abim zaten şuanda yaşayan bir ölü” diye konuştu.