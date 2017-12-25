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Bu bu davada ‘iyi hâl’ mi uygulanır! Babasının yanında bile...

Konya’da 17 yaşındaki A.G. şifacı olduğu iddia edilen M.Ş.’nin peş peşe tacizine uğradı. M.Ş. genç kızı ‘Sana cinler musallat olmuş’ diyerek babasının yanında bile istismar etti. Açılan davada savcı, genç kızın 3 kez tacize maruz kaldığını belirterek sanık için 26 yıl istedi, mahkeme ise ‘iyi hâl’ uygulayarak istenen cezayı 8 yıla indirdi

Bu bu davada ‘iyi hâl’ mi uygulanır! Babasının yanında bile...

Konya’da 17 yaşındaki A.G. şifacı olduğu iddia edilen M.Ş.’nin peş peşe tacizine uğradı. M.Ş. genç kızı ‘Sana cinler musallat olmuş’ diyerek babasının yanında bile istismar etti. Açılan davada savcı, genç kızın 3 kez tacize maruz kaldığını belirterek sanık için 26 yıl istedi, mahkeme ise ‘iyi hâl’ uygulayarak istenen cezayı 8 yıla indirdi

25 Aralık 2017 Pazartesi 09:48
Bu bu davada ‘iyi hâl’ mi uygulanır! Babasının yanında bile...
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OLAY, geçen mart ayında meydana geldi. Geçirdiği trafik kazasının ardından omuzlarında ve bacaklarında ağrı oluşan A.G., daha önce babasının da gittiği, kırık ve çıkıkları tedavi ettiği öne sürülen M.Ş.’nin evine gitti. M.Ş., muayene sırasında A.G.’ye, iddiaya göre, "Seni çok bunaltmışlar. Çok korkmuşsun. Sana cinler musallat olmuş" diyerek ailesinin yanında genç kızın vücudunun çeşitli yerlerine dokunarak, elle tacizde bulundu.

A.G.nin rahatsız olması üzerine M.Ş., aileye bir hafta sonra tekrar gelmelerini söyleyerek, evden gönderdi. Bir hafta sonra babası Z.G. ile aynı eve gelen A.G.’yi yine elle taciz ettiği ileri sürülen M.Ş., genç kıza cinlerin musallat olduğu iddiasını tekrarladı. M.Ş., A.G.’ye ilaç verip, eline aldığı enjektör ile vücudunun çeşitli yerlerine dokunarak, muayene ediyormuş gibi yaptı. Rahatsız olan A.G., tepki gösterince M.Ş., "İçine giren cinleri çıkarmak için yapıyorum" diyerek, kendisini savundu. Ardından aileyi yine bir hafta sonra yeniden gelmeleri için evden gönderdi. 

'CİNDEN KORKARSINIZ' DİYEREK BABA- KIZIN GÖZLERİNİ BANTLADI

Sözde kırık- çıkık tedavi eden M.Ş.,bir hafta sonra yine evine gelen A.G.’nin anne ve babasını "Cin çıkaracağım. Siz korkarsınız. Odadan çıkın" diyerek, yanlarından uzaklaştırmak istedi; ancak baba Z.G., çıkmak istemeyip odada kaldı. M.Ş. bunun üzerine "Korkarsınız. Gözlerinizi bağlamam lazım" diyerek, baba ve kızın gözlerini bantladı. Daha sonra elini A.G.’nin kıyafetlerinden içeri sokarak genç kızı elle taciz eden M.Ş., dua okuyormuş gibi mırıldanıp, eylemine devam etti. Yaklaşık 20 dakika süren eylemin ardından A.G.’yi çay hazırlaması için mutfağa gönderdi. Kızın peşinden mutfağa giden M.Ş., "Bana eş olur musun?" diyerek, tacizine devam etti. Yaşanan olaylardan rahatsız olan A.G., ailesine gitmek istediğini söyleyip, evden ayrıldı.

26 YIL HAPSİ İSTENDİ

M.Ş.nin evinde olanların 'şifa' amacı taşımadığını düşünen A.G., bir süre sonra durumu ailesine anlattı. Ailenin polise şikayeti üzerine gözaltına alınan ve 'çocuğa cinsel istismar' suçundan adliyeye sevk edilen M.Ş., mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet savcısı ise verdiği esasa ilişkin görüşünde M.Ş. hakkında, olayın üç kez meydana gelmesi nedeniyle 26 yıla kadar hapis cezası istedi.

'İYİ HAL' İNDİRİMİ İLE 8 YIL 4 AY HAPİS

Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde, 4’üncü ve son celse görüldü. Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan M.Ş., "A.G., benimle evlenmek istediğini söyledi. Ben bunu kabul etmedim. A.G.’de benden intikam almaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Suçlamalar benim çok zoruma gitti. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, M.Ş.’nin ’dolandırıcılık ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından beraatine karar verirken, ’cinsel istismar’ suçunu birden fazla işlediği anlaşıldığından sanığı M.Ş.’yi 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. M.Ş.’nin cezası, duruşmadaki ’iyi hali’ göz önünde bulundurularak, 8 yıl 4 aya indirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cinsel TacizSaldırılarCinciHoca
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