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Brezilya'dan Antalya'ya midesinde kapsül taşıdı

Brezilya’dan Antalya’ya gelen şahsın midesinden 59 kapsül kokain çıktı

Brezilya'dan Antalya'ya midesinde kapsül taşıdı

Brezilya’dan Antalya’ya gelen şahsın midesinden 59 kapsül kokain çıktı

20 Ekim 2017 Cuma 17:25
Brezilya'dan Antalya'ya midesinde kapsül taşıdı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz Çarşamba günü Sao Paulo’dan Zürih aktarmalı Antalya seferini yapan uçak ile kente gelen Brezilya uyruklu W.L.A.T.’nın bavulunda ya da vücudunda uyuşturucu/uyarıcı madde taşıdığı bilgisine ulaştı. Ekipler, W.L.A.T.’yı uçaktan indikten sonra gözaltına aldı.

Alınan karar ile hastanede yapılan iç muayenesinde mide ve bağırsak kısmında çok sayıda kokain içerdiği değerlendirilen kapsül şeklinde cisimler olduğu belirlendi. Hastanede gözetim altında tutulan şahsın midesinden şu ana kadar 59 kapsül içinde daralı ağırlığı 649 gram olan kokain doğal yollarla çıkartıldı.

Yakalanan şüpheli hakkında “uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan işlem yapılacak.
 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaBrezilyaKOKAİNUyuşturucu
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