Boyundan büyük hırsızlık yaptı, yakayı ele verdi 

OLAY, geçen cumartesi günü saat 00.00 sıralarında Keykubat Plajı’ndaki 1 nolu Sahil’de meydana geldi. Sahilde su sporlarının işletmeciliğini yapan Hasan H. G. isimli vatandaş, içerisinde 25 bin TL, 5 bin euro, bin dolar, 2 cep telefonu, çeşitli evraklar ve kredi kartlarının bulunduğu çantayı masa üzerine koydu. Uyuklayan Hasan H. G.’nin bir anlık boşluğundan yararlanan kimliği belirsiz bir şüpheli, masanın üstündeki çantayı alarak kayıplara karıştı. Çantasının çalındığı fark eden Hasan H. G. durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayının yaşandığı yerde inceleme yaparak şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası hırsızlık şüphelinin Ömürhan C. (18) olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüpheli Ömürhan C.’yi Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi üzerindeki adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Ömürhan C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.