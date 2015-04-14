Böyle tesadüf düşman başına

Ankara'dan evden kaçarak Kahramanmaraş'a gelen M. K.'yı arayan ağabeyi Halil İbrahim K., kötü yola sevk edildiğini ileri sürdüğü kardeşiyle Kuddusi Baba Bulvarı'nda karşılaştı. Kız kardeşini Ankara'ya evlerine götürmek istemesi üzerine Melisa K. ve Halil İbrahim K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Halil İbrahim K. aracında bulunan av tüfeği ile kardeşini kovalamaya başladı. Devriye görevi yapan polis ekibi, olaya müdahale etmek istedi ancak Halil İbrahim K. polislerin ikna çabasına havaya ateş ederek karşılık verdi ve kardeşini kovalamayı sürdürdü. Kısa süreli kovalamacanın ardından gelen takviye polis ekibi Halil İbrahim K. ile kız kardeşini gözaltına aldı. Halil İbrahim K'nın emniyetteki ifadesinde, kız kardeşini aramak için Kahramanmaraş'a geldiğini, yolda karşılaştığı kardeşini Ankara götürmek istemesi üzerine çıkan tartışmada av tüfeğini kardeşini korkutmak amacıyla kullandığını söylediği öğrenildi.