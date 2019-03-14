Böyle baba olmaz olsun! Alanya’da günün en iğrenç haberi

- Mehmet AL.

İDDİAYA göre 34 yaşındaki H.N., 11 yaşındaki kızı D.N.’yi bir süredir istismar ediyordu. Olay, D.N.’nin durumu babasından ayrılma aşamasında olan Çek asıllı Türk vatandaşı olan annesi R.N.’ye anlatmasıyla ortaya çıktı. R.N.’nin şikayeti üzerine gözaltına alınan H.N., çıkarıldığı mahkemece “çocuğun cinsel istismarı” suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Yeni Alanya Gazetesi ihbar hattına ulaşan anne R.N., 8 yılı evli olmak üzere 11 yıldır birlikte olduğu H.N.’nin evlilikleri süresince şiddet ve tacizlerine maruz kaldığını belirterek, kendisine boşanma davası açtığını ve 10 aydır da ayrı yaşadıklarını söyledi. Eşinin kendisini ölümle tehdit ettiği sırada kızı D.N.’nin kendisine babasının tacizlerine maruz kaldığını anlattığını ifade eden R.N., ardından eşi hakkında şikayetçi olduğunu ve şikayet sonucu H.N.’nin tutuklandığını ifade etti. R.N., 5 yaşındaki engelli ve 3 yaşındaki çocuğunun da H.N.’nin tacizine maruz kaldığını ileri sürdü.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2019, 16:50