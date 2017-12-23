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Boş depoda erkek cesedi bulundu

İzmir'de gelen ihbar üzerine harekete geçen emniyet görevlileri, kullanılmayan bir depoda erkek cesedi buldu

Boş depoda erkek cesedi bulundu

İzmir'de gelen ihbar üzerine harekete geçen emniyet görevlileri, kullanılmayan bir depoda erkek cesedi buldu

23 Aralık 2017 Cumartesi 22:53
Boş depoda erkek cesedi bulundu
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İZMİR'İN Konak ilçesinde155 Polis İmdat Hattı 1492 sokakta bulunan metruk bir depoda bir kişinin hareketsiz yattığı yönünde ihbar aldı.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine söz konusu adrese intikal eden Asayiş ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan ve 50 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi buldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri depoda incelemelerde bulundu.

Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda, depoda boğuşma izlerinin olduğunu tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, durumu Cinayet Büro Amirliği’ne bildirdi. Olayı araştırmaya başlayan Cinayet Büro Amirliği, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan, talihsiz adamın cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
DepoErkekCeset
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