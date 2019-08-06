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Boş arazide erkek cesedi bulundu

Antalya'da boş arazide, madde bağımlısı olduğu değerlendirilen ve üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi bulundu

ASAYİŞ 06.08.2019, 20:22 Enes Subaşı
Boş arazide erkek cesedi bulundu
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MURATPAŞA, Yeşildere Mahallesi, 1171 Sokak'ta boşluk alanda akşam saatlerinde hareketsiz bir erkeğin yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından incelenen kişinin, yaşamını yitirdiği belirlendi. Ceset üzerinde yapılan incelemede kimlik bilgisine ulaşılamadı. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 

#boş arazide #Madde Bağımlısı
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