Borcu yüzünden kendini yaktı

YEŞİLYURT ilçesi Gözene mahallesinde yaşayan Ali Özbay, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan yardım alamadığını iddia ederek, yanında getirdiği benzini üzerine döktü. Valilik önünde meraklı bakışlar arasında birden çakmağı çakan Özbay, kendini ateşe verdi. Alevler içerisinde kalan Ali Özbay yere düşerken, çevredeki polisler şahsa müdahale ederek ateşi söndürdü. Yangın tüpünün kullanıldığı müdahalede, Vali Süleyman Kamçı da olay yerine gelerek bilgi aldı. Vali Kamçı, Özbay'a neden böyle bir eylemde bulunduğunu sordu. Ali Özbay da, 2 bin lira borcu olduğunu ve ev kirasını ödeyemediğini söyledi. Vali Kamçı bunun üzerine, Özbay'a borçlarının ödeneceği sözünü verdi. Vali Süleyman Kamçı ayrıca, bir daha böyle girişimlerde bulunmaması için Özbay'dan söz istedi. Ali Özbay da, bir daha böyle yapmayacağına söz verdi.

Olay yerine gelen ambulansla Malatya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ali Özbay, yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi.

Özbay, geçen Ocak ayında Yeşilyurt Kaymakamlığı önünde aynı şekilde kendini ateşe vermişti. Yüzde 70 engelli olduğunu savunan Ali Özbay, o dönemde kendisine dizüstü bilgisayar verilmesini talep etmişti.