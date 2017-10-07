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Borcu yüzünden bunalıma giren 17 yaşındaki genç, kendini astı!

İzmir'de borcu olduğu için bunalıma giren 17 yaşındaki genç, kendini odasında iple asarak intihar etti

Borcu yüzünden bunalıma giren 17 yaşındaki genç, kendini astı!

İzmir'de borcu olduğu için bunalıma giren 17 yaşındaki genç, kendini odasında iple asarak intihar etti

07 Ekim 2017 Cumartesi 11:37
Borcu yüzünden bunalıma giren 17 yaşındaki genç, kendini astı!
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BORCU OLDUĞU İÇİN BUNALIMA GİRDİ

OLAY, saat 18.30 sıralarında  Hürriyet Mahallesi 1618 Sokak'taki polis lojmanlarında meydana geldi. Annesi ile yaşayan Caner  Taşpınar iddiaya göre borcu olduğu için bunalıma girdi. Taşpına evde kimsenin olmadığı sırada odasında intihar etti.

ANNE, OĞLUNU ASILI HALDE GÖRDÜ

Eve gelen annesi oğlunu asılı halde görünce sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde  Taşpınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz gencin cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için  İzmir  Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


 

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Son Güncelleme: 07.10.2017 11:40
Anahtar Kelimeler:
Hürriyet MahallesiAdli Tıp KurumuTaşpınarÖdemişİzmir
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