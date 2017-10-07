Borcu yüzünden bunalıma giren 17 yaşındaki genç, kendini astı!

BORCU OLDUĞU İÇİN BUNALIMA GİRDİ

OLAY, saat 18.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi 1618 Sokak'taki polis lojmanlarında meydana geldi. Annesi ile yaşayan Caner Taşpınar iddiaya göre borcu olduğu için bunalıma girdi. Taşpına evde kimsenin olmadığı sırada odasında intihar etti.

ANNE, OĞLUNU ASILI HALDE GÖRDÜ

Eve gelen annesi oğlunu asılı halde görünce sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Taşpınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz gencin cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



