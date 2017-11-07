Borçları yüzünden bunalıma girdi, muhtarlık önünde intihar etti

KAĞITHANE'DE borçları yüzünden silahla başına sıkan vatandaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

''ÖLÜMÜMDEN KİMSE SORUMLU DEĞİLDİR''

Sanayi Mahallesi Muhtarlığı önüne gelen Cahit Ö. başına tabanca ile ateş ederek ihtihar etti. Cebinden, "Ölümünden kimse sorumlu değildir" yazılı bir not çıktığı belirtilen Cahit Ö.'nün borçları nedeniyle bunalımda olduğu öne sürüldü.