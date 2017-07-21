Bonzaiyi 10 yaşındaki kızın çamaşırına sakladı

SAMSUN'DA uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 25 yaşındaki Recep K. polisin takibi sonucu yakalandı. Aynı olayda daha önce gözaltına alınan ve evdeki misafir kızın çamaşırına yaklaşık 10 gram bonzai sakladığı iddia edilen 21 yaşındaki eşi B.Ç. ise nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

EVİNE MİSAFİR GELEN KIZ ÇOCUĞUNUN ÇAMAŞIRINA UYUŞTURUCU KOYARKEN YAKALANDI

Olay 5 gün önce İlkadım İlçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmada Recep K.'nın uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Sivil ekipler şüphelinin evine baskın yaptı. Baskın sırasında evde bulunamayan şüphelinin eşi B.K., evde misafir olarak bulunan kız çocuğunun çamaşırına bir paket saklarken polise yakalandı.

ÇOCUĞUN ÇAMAŞIRINDAN 10 GRAM BONZAİ ÇIKTI

Çocuğun çamaşırından çıkartılan pakette yaklaşık 10 gram bonzai çıkınca B.K. gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli kadın savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

"UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPMAK SUÇUNDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ"

Öte yandan uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla aranan Recep K. da dün yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli bugün 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.