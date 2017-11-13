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Bonzai içtiği iddia edilen adam evinde ölü bulundu

Kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belirlenecek

Bonzai içtiği iddia edilen adam evinde ölü bulundu

Kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belirlenecek

13 Kasım 2017 Pazartesi 15:25
Bonzai içtiği iddia edilen adam evinde ölü bulundu
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KOCAELİ'NİN İzmit ilçesinde bonzai içtiği iddia edilen 45 yaşındaki adam, evinde ölü olarak bulundu.

İHA'nın haberine göre olay , İzmit'te bulunan bir evde meydana geldi. Evde yalnız yaşayan İbrahim Ö. (45), akşam saatlerinde evinde bonzai içtikten sonra fenalaşarak olduğu yere yığıldı. Sabah saatlerinde kendisinden haber alamayan komşuları ise uzun süre çaldıkları kapıyı açan olmayınca merak edip eve girdiler. Öten'in yerde hareketsiz yattığını gören komşuları 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ö.'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ö.'in cenazesi yapılan işlemlerin ardından cenaze İzmit Asri Mezarlık Morgun'a kaldırıldı. Polis ekiplerinin inceleme başlattığı olayda, Ö.'in kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
KocaeliBonzaiIzmit
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