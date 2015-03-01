Bomba yüklü araç patladı: 2 ölü, 8 yaralı

YEREL kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İdlib'e bağlı Sarmada ilçesinde bir benzin istasyonu yakınlarında bomba yüklü aracın patlaması sonucu 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Yaralıların bazılarının çevredeki sahra hastanesinde tedavi altına alındığı durumu ağır olan 4 yaralının da Hatay'daki çeşitli hastanelere sevk edildiği belirtildi.
Bomba yüklü aracın patlama sesi Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan da duyuldu.
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Son Güncelleme: 01.03.2015 16:03