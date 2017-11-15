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Bolu'da iğrenç olay! 70 yaşındaki adamdan engelli kıza taciz

Bolu’da, oğlunun evlenmek istediği fakat kendisinin izin vermediği 22 yaşındaki engelli kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 70 yaşındaki Selim I. tutuklandı

Bolu'da iğrenç olay! 70 yaşındaki adamdan engelli kıza taciz

Bolu’da, oğlunun evlenmek istediği fakat kendisinin izin vermediği 22 yaşındaki engelli kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 70 yaşındaki Selim I. tutuklandı

15 Kasım 2017 Çarşamba 13:17
Bolu'da iğrenç olay! 70 yaşındaki adamdan engelli kıza taciz
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OLAY Bolu’nun Kıbrıscık ilçesi Alanhimmetler köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki zihinsel engelli İ.C., evlerinin bahçesindeyken komşuları olan Selim I. (70) tarafından yanına çağrıldı. Genç kız yanına gitmeyince Selim I. bahçeye girerek eliyle kızın ağzını kapattı. Ardından üzerindeki eşyalarını çıkararak tacizde bulundu. Daha sonra genç kız karşı koyunca da önce kolunu ısırdı, ardından da taş attı. Genç kızı olay yerinde çıplak gören kadın komşusu bağırmaya başlayınca Selim I. olay yerinden uzaklaştı.

KIYAFETLERİNİ SIYIRILMIŞ GÖRDÜ

Olayı gördüğünü iddia eden komşuları S.B., durumu genç kızın ailesine haber verdi. S.B. hayvanlarını otlattıktan sonra eve dönerken genç kızın kıyafetlerinin sıyrılmış şekilde gördüğünü, yanında da Selim I.’nın olduğunu, onları o şekilde uzaktan görünce bağırmaya başladığını ifade etti. Aile, kızlarının cinsel tacize uğradığını belirterek Selim I.’dan şikayetçi oldu.

"OĞLUM EVLENMEK İSTİYORDU"

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçlamasıyla tutuksuz olarak yargılanan 5 çocuk babası 70 yaşındaki Selim I. ifadesinde, "Ben öğleden sonra koyunlarım kaybolduğu için dışarı çıktım. İ.C. o sırada evlerinin yanındaydı. Yanından geçerken bana ‘Kızın gelmiş, evde mi?’ diye sordu. Ben de geldi deyip yanından geçip gittim. Başka şekilde kendisine dokunmadım. Yanına da yaklaşmadım. Oğlum bir ara bu kızla evlenmek istediğini bana söylemişti. Ancak annesi ve ben kızın rahatsızlığı nedeniyle bunu kabul etmedik. Ben kendisine vurmadım, eteğini indirmeye çalışmadım. Suçsuzum" dedi.

ÜZERİNDEKİLERİ ÇIKARMAYA ÇALIŞTI

Anlatma güçlüğü çeken ve ileri derecede zeka geriliği olduğu tespit edilen 22 yaşındaki İ.C. ie, sosyal hizmetler görevlisi eşliğindeverdiği ifadede, olay günü evlerinin bahçesindeyken Selim I.’nın yanına geldiğini, önce üzerindekileri çıkarmaya çalıştığını ve vücuduna dokunduğunu, daha sonra kızınca da kolunu ısırdığını ve bacağına taş attığını söyledi.
 
TUTUKLANDI 

Mahkemede tutuksuz olarak yargılanan Seli I.’nın, kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimali göz önünde tutularak tutuklanmasına karar verildi. 70 yaşındaki Selim I., mahkeme salonunda kelepçelendikten sonra polis ekipleri tarafından cezaevine götürüldü.
 

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