Boğularak öldürüldü

Olay, dün gece merkez Akdeniz İlçesi Kiremithane Mahallesi 4420 Sokak'ta meydana geldi. Gece iş çıkışı evine giden bir kişi, sokak arasında bulunan araç yanında bir ceset görmesi üzerine polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yerde yatan ve üzerinde kimlik çıkmayan ceset üzerinde araştırma başlattı. Cesedin Suriye uyruklu lokanta işletmecisi Bedrettin Al Homet'e ait olduğu belirledi. Suriye vatandaşı Homet'in iple boğazı sıkılıp boğularak öldürüldüğünü ve üzerinde bulunan 4 bin 500 Dolar'ın da gasp edildiği belirlendi. Cinayetle ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.

Mustafa İNSAN/ MERSİN, (DHA)