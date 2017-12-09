Bitcoin çılgınlığı dolandırıcıları harekete geçirdi

OLAY, dün saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2405 Sokak'ta meydana geldi. İstanbul'da oturan Y.D. ve A.K., Antalya'da telefonla bağlantı kurdukları kişilerden sanal para 'Bitcoin' almak için anlaştı. Güzeloba Mahallesi'ndeki bir işyerine gelen Y.D. ve A.K., iddiaya göre sanal para almak için burada adı açıklanmayan 3 kişi ile pazarlık yaptı. Ancak Y.D. ve A.K.'nin yanlarında getirdiği 182 bin dolar, pazarlığa oturdukları kişiler tarafından tabanca zoruyla gasp edildi. Y.D. ve A.K., polisi arayıp yardım istedi. İhbar ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Belirtilen adrese gelen polis, Y.D. ve A.K.'nin ifadesine başvurdu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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