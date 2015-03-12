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Bir santimle ölümden kurtuldu

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde otomasyon görevlisi olan eşi B.A.'ya şiddet uygulayan Mert A., kendisine engel olmak isteyen Opr. Dr. Şerif Turhan'ı boynu ve kolundan bıçakladı. Ameliyata alınan Dr. Turhan'ın tedavisi sürüyor

Bir santimle ölümden kurtuldu

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde otomasyon görevlisi olan eşi B.A.'ya şiddet uygulayan Mert A., kendisine engel olmak isteyen Opr. Dr. Şerif Turhan'ı boynu ve kolundan bıçakladı. Ameliyata alınan Dr. Turhan'ın tedavisi sürüyor

12 Mart 2015 Perşembe 14:26
Bir santimle ölümden kurtuldu
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DİYARBAKIR Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde otomosyon görevlisi B.A.'nın bir süredir sorun yaşadığı belirtilen eşi Mert A., bugün hastaneye geldi. İddiaya göre Mert A., tartıştığı eşine hastane içinde şiddet uygulamaya başladı. Bu durumu gören hastanenin Beyin ve Sinir Cerrahı Opr. Dr. Şerif Turhan, Mert A.'ya engel olmak istedi. Mert A., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkararak doktor Turhan'ı şah damarına yakın boynu ve sol kolundan bıçakladı. Hastane çalışanları ve özel güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile Mert A. olay yerinden kaçarken, doktor Turhan acil servise kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Turhan, ameliyattan sonra yoğun bakıma kaldırıldı. B.A., hastaneye gelen polis tarafından ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü. Doktor Şerif Turhan'ı ziyaret eden Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Cengiz Günay, arkadaşlarının kadına yönelik şiddeti engellemeye çalışırken ağır yaralandığını söyledi. Günay, "Bıçak arkadaşımızın şah damarına bir santim yaklaşmış. Arkadaşımızı kaybedebilirdik. Hükümetin artık bir an önce toplumsal ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için yasaları çıkarması gerekir"diye konuştu. Diyarbakır Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Murat Kangı, bıçaklı saldırıya uğrayan doktor Şerif Turan'ın ameliyattan çıktığını ve durumunun iyi olduğunu belirterek, "Boğazındaki bıçak darbesi şah damarına bir santim kalmış. Damarına isabet edebilirdi, olay daha vahim olabilirdi. Çok şükür arkadaşımız ucuz atlatmış diyebiliriz. Gerekli tedavisi yapıldı. Şu an genel sağlık durumu iyi. Olay hastanemizde muayene sırasında oluşan bir durum değil. Personelimizin eşinin hastaneye gelerek saldırıda bulunmasıyla yaşandı" dedi. 
KOVALAMACADA YAKALANDI
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada doktor Şerif Turan'ı bıçaklayarak yaralayan Mart A.'nın yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Olay sonrası görevlilerimizce yapılan titiz çalışmalar sonucunda, olayın şüphelisi Sur İlçesinde kovalamaca sonucunda suç aleti olan bıçakla birlikte yakalanmıştır. Şüpheli hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi.

Kaynak: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)
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Son Güncelleme: 12.03.2015 13:27
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santimle ölümden kurtuldu
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