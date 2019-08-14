banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Bir safari kazası daha! 16 kişi yaralı

Meydana gelen cip safari kazasında 6'sı yabancı uyruklu 16 kişi yaralandı. Yaralılar, Kaş ile Muğla’nın Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı

ASAYİŞ 14.08.2019, 22:58 14.08.2019, 23:06 Enes Subaşı
Bir safari kazası daha! 16 kişi yaralı
banner404

KAZA, Kaş'a bağlı Palamut Mahallesi Saklıkent yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre içerisinde yabancı uyruklu turistlerin bulunduğu Yakup K. yönetimindeki 48 PN 285 plakalı safari cipi, belirlenemeyen nedenle devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Yakup K. ile 6’sı yabancı uyruklu 16 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kaş ile Muğla’nın Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

#cip safari #Turist #SAFARİ KAZASI
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545