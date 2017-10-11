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Bir sabah uyandı, tüm servetini kaybetmiş! Türk lirası, altın, döviz…

Konya'nın Akşehir İlçesi'nde, 82 yaşındaki Mustafa Coşkun'un evine giren hırsızlar, içinde altın, döviz ve Türk lirası olarak yaklaşık 200 bin lira olan çelik kasayı çaldı

Bir sabah uyandı, tüm servetini kaybetmiş! Türk lirası, altın, döviz…

Konya'nın Akşehir İlçesi'nde, 82 yaşındaki Mustafa Coşkun'un evine giren hırsızlar, içinde altın, döviz ve Türk lirası olarak yaklaşık 200 bin lira olan çelik kasayı çaldı

11 Ekim 2017 Çarşamba 15:55
Bir sabah uyandı, tüm servetini kaybetmiş! Türk lirası, altın, döviz…
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OLAY, dün gece saatlerinde, Ortaköy Mahallesi'nde oturan emekli Coşkun'un iki katlı evinde meydana geldi. Yatalak olan eşiyle birlikte yaşayan ve işitmede yaşlılığa bağlı sıkıntılar yaşayan Coşkun, birinci katta sobayı yakıp uyudu. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen hırsız ya da hırsızlar, evin arkasındaki bahçe kapısını açarak, içeri girdi. Ardından ikinci kata çıkıp, içinde döviz, altın ve Türk lirası olarak yaklaşık 200 bin lira olan çelik kasayı, oda penceresinden garaj çatısına taşıdı. Daha sonra çatıdan aşağı atılan kasa, araca yüklenip, götürüldü.

SABAH UYANDIĞINDA KASANIN YERİNDE YELLER ESİYORDU

Saban uyandığında evdeki kasanın çalındığını fark eden Coşkun, jandarmaya haber verdi. Yıllarca Almanya'da çalışıp, emekli olduğunu belirten Coşkun, ''Bu paralarla çocuklarıma birer gelecek bırakmak istemiştim; ama hırsızlar ne var ne yok hepsini aldı, götürdü. Bunu yapan, vicdansızdır. Yetkililerden bu hırsızların bulunmasını istiyorum" dedi.

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