Bir öğretmen Öğretmenler Günü'nde intihar etti

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yaşanan üzücü olay, bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ve tedavi gördüğü bildirilen Mehmet Erbaş'ın hafta sonunda düzenlenen kurs kapsamında dersini tamamladıktan sonra, öğrencilerini yolcu ettiği ve boyundan daha alçak olan merdivenlere kendisini astığı bildirildi. Servis bekleyen öğrencilerin görerek bağırması üzerine olay yerine gelen vatandaşlar, ipi kestikten sonra sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekibi, Erbaş'a uzun süre kalp masajı yapmasına rağmen kurtarılamadı.

Erbaş'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelmemelerin ardından önce Manavgat Devlet Hastanesi morguna, ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Evli ve 1 çocuk babası olan Mehmet Erbaş'ın uzun süredir Dolbazlar'da görev yaptığı eşinin de Dolbazlar İlkokulunda sınıf öğretmeni olduğu bildirildi. Mehmet Erbaş'ın eşinin 3 gün önce jandarmaya kocasının eve gelmediğini bildirmesi üzerine cep telefonu sinyalinden Erbaş'a ulaşıldığı, okul bahçesinde yüklü miktarda ilaç aldığı ve hastanede midesi yıkanmak suretiyle hayata döndürüldüğü bildirildi.