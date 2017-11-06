Bir kent bunu konuşuyor: Eşek şakasını kim yaptı?

GEÇTİĞİMİZ pazar sabahı saat 04.00 sıralarında Nefise Sultan Kız Yurdu'ndaki bazı öğrencilerin, "Siyah giyimli ve yüzü saçlarıyla kapatılmış bir kişi tarafından korkutularak, tehdit edildik" yönünde iddialarda bulunmalarının gizemi devam ediyor. İki polis ekibi ise yurdun önünde bekleyişini sürdürüyor. Yurtta kalan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen bazı öğrenciler ise, “Bizler okuldan geliyoruz ve uyurken gece çığlık seslerine uyanıyoruz. Gece kalktığımızda buradan kaçıyor diyorlar. Arkasından gidiyoruz kimse yok. Güvenliği çağırıyoruz, onlar da bakıyor bir şey yok. Korkan kızların bazıları bayılmış oluyor ve ambulans ve polis geliyor. Biz bunlarla uğraşırken, kız kalkıyor ve birilerini yine korkutuyor. Bu kız hiçbir şeyden korkmuyor. Bugün 2 hafta oldu. Biz 2 haftadır, gece 2’de kalkıyoruz ve sabah 6’ya kadar bekliyor ve sonra uyumaya çalışıyoruz. Olayların ardından yurtta kalan öğrenci sayısı azaldı. Dün gece ise çoğu öğrenci yurda girmeyerek sokakta bekledi" şeklinde konuştu. Yurt çevresinin ise sakin olduğu gözlendi.



ÖĞRENCİLERİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Olayın basına yansımasının ardından polis, konuyu geniş çaplı soruşturmaya başladı. Yaşanan olayla ilgili olarak yurtta kalan tüm kız öğrencilerin bilgisine başvuran polis, şu ana kadar somut bir bulguya ulaşamadı. Öğrencilerin polise, iddia edildiği gibi yurtta kimseyi görmediklerini, söylenti üzerine panik yaparak dışarıya çıktıklarını söylediği öğrenildi. Korkarak baygınlık geçiren öğrencilerin çoğunun ise, üniversite birinci sınıf öğrencileri olduğu ifade edildi.

VALİ GECE YURDA GELDİ

Öte yandan, olayların medyada yer almasının ardından Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ve İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, dün akşam saat 22.00 sıralarında yurda gelerek yetkililerden bilgi aldı. Çıkışta basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak Karaman Valiliği'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: "04 Ekim 2017 günü, ilimiz Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin huzursuzluk ve paniğine sebep olan olayla ilgili somut ve anlaşılır bulgulara rastlanılmamış, saat 04.30 civarında panikle yurttan dışarıya çıkan 100-150 civarındaki öğrenciden 8’i rahatsızlanarak hastaneye intikal ettirilmiş, tedavileri sonucu tekrar yurda dönmüş ve tüm öğrenciler yurda giriş yapmışlardır. Öğrencilerin panik ve korkusuna neden olan psikolojik ortamın sebebine yönelik araştırmalar ve idari tahkikat devam etmekte olup, öğrencilerin güvenli bir şekilde yurtta barınabilmeleri için ilave her türlü tedbir, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğünce alınmıştır. Ayrıca Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nce konunun incelenmesi için müfettiş görevlendirilmiştir."

ÖĞRENCİLERİN MAKSADI AŞAN GİRİŞİMİ

Olayla ilgili haberlerin ardından, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Karaman İl Müdürlüğümüze bağlı Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda bugün medyada, ‘Karaman'daki yurtta, kız öğrencileri korkutan iddia’ başlığıyla yer alan haber üzerine açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur. Söz konusu olayla ilgili yapılan ön incelemede, yurt binasına dışarıdan yabancı bir kişinin girişinin olmadığı belirlenmiştir. İddialara konu olan eylemin yurtta kalan öğrencilerin maksadını aşan bir girişimi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca konunun incelenmesi için müfettiş görevlendirilmiştir” denildi.

ARA SINAVLAR ERTELENDİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi de, kız öğrenci yurdunda yaşanan olaylar nedeniyle bugün yapılacak olan ara sınavların ileriki bir tarihe ertelediğini duyurdu. Konuyla ilgili olarak Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nden (KMÜ) yapılan yazılı açıklamada, “Yunus Emre Yerleşkesi'nde bulunan Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yükseokul programlarında 06.11.2017 Pazartesi günü yapılacak olan ara sınavlar ileri bir tarihe ertelenmiştir” ifadelerine yer verildi.