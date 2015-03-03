Bir kadın ebola şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

EDİNİLEN bilgiye göre, Kırmızıtoprak Mahallesi’nde ikamet eden ve birkaç gün önce umre vazifesinden geldiği öğrenilen Tevhide Ş. (68), yüksek ateş sebebiyle rahatsızlandı. 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, ebola şüphesi ile Eskişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tevhide Ş.’nin, ebola virüsü taşıyıp taşımadığı ile ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
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Son Güncelleme: 03.03.2015 22:37