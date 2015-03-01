Bir gecede 21 bin 37 kişi kontrolden geçirildi

İSTANBUL'DA dün gece 30 ayrı ilçede eş zamanlı operasyon yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven timleri, Yunus timleri, Trafik Denetleme şube müdürlüğü ekipleri, Çevik kuvvet şube müdürlüğü, Özel harekat şube müdürlüğü, Deniz polisi birimlerinde çalışan yaklaşık 2 bin 600 polisin katıldığı helikopter destekli operasyon sabahın erken saatlerine kadar devam etti.



Polis aralarında eğlence mekanlarının bulunduğu 290 adrese baskın yaparak 21 bin 37 kişiyi kontrolden geçirdi. Bu kişiler arasında 195’nin çeşitli mahkemeler tarafından arandığı tespit edilerek gözaltına alındı. Baskınlarda trafik polisleri de 2 bin 647 aracı kontrolden geçirdi. 43 sürücüye yasal işlem yapıldı. Baskınlarda 351 gram uyuşturucu madde, 150 karton kaçak sigara ile 12 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.