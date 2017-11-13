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Bir çocuk annesi kadından 14 gündür haber alınamıyor

Endişelerinin her geçen gün arttığını belirten abla, kardeşini gören ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi

Bir çocuk annesi kadından 14 gündür haber alınamıyor

Endişelerinin her geçen gün arttığını belirten abla, kardeşini gören ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi

13 Kasım 2017 Pazartesi 13:24
Bir çocuk annesi kadından 14 gündür haber alınamıyor
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MERSİN'İN Tarsus ilçesi Yarbay Şemsettin mahallesinde annesiyle birlikte yaşayan 29 yaşındaki bir çocuk annesi Hasibe Elmas'tan 14 gündür haber alınamıyor. Hasibe Elmas'ın ablası Hatice Aslan, kardeşinin 31 Ekim günü öğle saatlerinde evden çıktığını ve bir daha dönmediğini söyledi.

 Habere göre, aile olarak perişan vaziyette olduklarını ve kız kardeşinin durumundan endişe ettiklerini ifade eden Hatice Aslan, kardeşi için güvenlik güçlerine kayıp başvurusu yaptıklarını ancak 14 gündür bir sonuç alınamadığı kaydetti. Endişelerinin her geçen gün arttığını anlatan abla Hatice Aslan, kardeşini gören ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi.

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KayıpMersin
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