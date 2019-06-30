Bir çete daha çökertildi: Alanya dahil 3 kentte operasyon

MERSİN İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gülnar ilçesinde uyuşturucu madde imali ve satışı yapan şebekenin olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şebeke elemanlarını 8 ay fiziki ve teknik takibe aldı. Takipte şüphelilerin elde ettikleri uyuşturucu maddeyi, Mersin kent merkezi ile ilçelerinde ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde satarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Gülnar, Bozyazı, Aydıncık, Silifke, Anamur, Toroslar, Yenişehir ilçeleri, Alanya ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kenevir esrar maddesi yetiştiren 39 kişilik bir şebeke olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine şüphelilerin belirlenen adreslerine jandarma komando timi, 3 narkotik köpek timi ve 220 personel katılımı ile eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 36 kilo 354 gram esrar ve 21 kök kenevir bitkisi, hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 25 kişi ev ve işyerlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gülnar ilçesine getirilerek sorgulanan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye çıkartıldı. Gözaltına alınan 25 şüpheliden 5'i tutuklanırken 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2019, 19:37