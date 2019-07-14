Bir aile yok oldu!

AİLEDEN geriye kalan Barış Katırcı'nın (12) ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.



Gazimauğusa'da, Büyükkonuk beldesine bağlı Kaplıca ile Yedikonuk arasındaki Tulumba bölgesinde, cuma günü, girdiği denizde akıntıya kapılan Merve Katırcı, çırpınmaya başladı. Durumu fark eden aile bireyleri kızlarını kurtarmak için denize girdi. Baba Ramazan, anne Filiz ve kardeşleri Mert ile Barış Katırcı (12) da bir süre sonra akıntıya kapıldı. Barış Katırcı çevredekiler tarafından kurtarılırken, diğerleri ise kayboldu. Yapılan aramalarla Ramazan ve Filiz Katırcı çiftiyle çocukları Merve ve Mert Katırcı'nın cansız bedenlerine ulaşıldı.

