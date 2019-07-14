Bir aile yok oldu!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), önceki gün, denizde boğulan Ramazan (48), Filiz (40), Merve (18) ve Mert Katırcı (13), bugün Büyükkonuk beldesinde gözyaşları içinde toprağa verildi

Bir aile yok oldu!
banner404

AİLEDEN geriye kalan Barış Katırcı'nın (12) ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
 
Gazimauğusa'da, Büyükkonuk beldesine bağlı Kaplıca ile Yedikonuk arasındaki Tulumba bölgesinde, cuma günü, girdiği denizde akıntıya kapılan Merve Katırcı, çırpınmaya başladı. Durumu fark eden aile bireyleri kızlarını kurtarmak için denize girdi. Baba Ramazan, anne Filiz ve kardeşleri Mert ile Barış Katırcı (12) da bir süre sonra akıntıya kapıldı. Barış Katırcı çevredekiler tarafından kurtarılırken, diğerleri ise kayboldu. Yapılan aramalarla Ramazan ve Filiz Katırcı çiftiyle çocukları Merve ve Mert Katırcı'nın cansız bedenlerine ulaşıldı.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Antalya'da turizmde yeni 'gün' rekoru...
Antalya'da turizmde yeni 'gün' rekoru...
  1. TURİZM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472