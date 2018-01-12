Bin polisle hava destekli operasyon: 50 gözaltı

Kent genelinde uyuşturucu, fuhuş, gasp ve yağma suçlarına karıştıkları öne sürülen Cono Aşireti mensuplarının evlerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenlendi. Özel Harekat, TEM, KOM, Narkotik ve Çevik Kuvvet şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı 1000 polisin katıldığı operasyona, helikopter ve drone ile havadan destek verildi.

Evlere, demir kapıları, koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Özel eğitimli detektör köpeklerle evlerde arama yapan ekipler, çoğunluğu kadın 50 kişiyi gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

ÇOCUKLARIYLA GELDİLER

Gözaltına alınan kadınlardan bazılarının hamile olduğu ve bazılarının ise kucaklarında çocuklarıyla sağlık kontrolüne getirildiği görüldü.

Kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına hakaretler eden şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.