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Bin 700 polis sokağa indi, bulunan silahlar şoke etti

Adana'da ikincisi düzenlenen 'huzur' operasyonu il emniyet müdürü ve 1700 polisin katılımıyla gerçekleşti. Operasyonda ele geçirilen özel yapım kılıç ise dikkatlerden kaçmadı

Bin 700 polis sokağa indi, bulunan silahlar şoke etti

Adana'da ikincisi düzenlenen 'huzur' operasyonu il emniyet müdürü ve 1700 polisin katılımıyla gerçekleşti. Operasyonda ele geçirilen özel yapım kılıç ise dikkatlerden kaçmadı

01 Ekim 2017 Pazar 09:56
Bin 700 polis sokağa indi, bulunan silahlar şoke etti
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ADANA'DA ikincisi düzenlenen 'huzur' operasyonuna il emniyet müdürü ve 1700 polis katıldı.

Operasyona, İl Emniyet Müdürlüğü bağlı asayiş, terör, narkotik ve kaçakçılık şube müdürlüklerinde görev yapan polis ekipleri katılırken, polis helikopteri operasyona havadan destek verdi. Gruplar halinde ayrılan ekipler, kentteki eğlence mekanları ile umuma açık yerlerde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı. Trafik uygulamalarında yapıldığı operasyonda, durdurulan araçların içleri dedektör köpeklerince aranırken, polis ekipleri de araç sürücüleri ve yanında yolcuları üzerlerinde aramalar yaptı.

14 BİN 885 KİŞİ SORGULANDI

Düzenlenen operasyon kapsamında, 14 bin 885 şahsa GBT taraması yapıldı. 31 aranan şahıs yakalanırken, 37 kişide gözaltına alındı. 3 kişiye adli ve idari işlem yapılırken, işlem sonucu 8 bin 910 TL ceza kesildi. 5 iş yerine ise evrak eksikliği nedeniyle idari işlem uygulandı.
ÖZEL YAPIM KILIÇ BULUNDU

5 bin 233 araç trafik çevirmelerinde kontrol edildi. 10 araç yakalanırken, 13 araçta trafikten men edildi. Kontrol edilen araçlar arasından 38 araca, 32 bin 863 lira ceza kesildi. Trafik uygulamalarında araçlarda yapılan aramalarda, 16 adet ruhsatsız tabanca ona ait 22 şarjör ve 315 mermi, 4 adet av tüfeği bunlara ait 29 fişek ele geçirilirken, 3 adet kesici ve delici halet alındı. 165 fişek (227) gram esrar ve 1702 kaçak sigara ele geçirildi. Ayrıca operasyonda özel yapım bir kılıç da bulundu.
"GECE GÜNDÜZ MÜCADELE EDİYORUZ"

Operasyona katılan İl Emniyet Müdürü  Selami Yıldız, "Adana'nın huzuru için arkadaşlarımızla gece gündüz hep beraber mücadele ediyoruz huzurlu bir  Adana için. Bu operasyonlarımıza devam edeceğiz. Huzurlu bir  Adana'nın oluşma için el birliği ile çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.

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AdanaSelami YıldızNarkotikHuzurPolis
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