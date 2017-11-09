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Bin 500 polisle DEAŞ operasyonu: 101 şüpheli gözaltında

Ankara'da bin 500 polisin katılımıyla terör örgütü DEAŞ'a karşı 250 adrese baskın yapıldı. Operasyonda 245 şüpheliden 101'i gözaltına alındı

Bin 500 polisle DEAŞ operasyonu: 101 şüpheli gözaltında

Ankara'da bin 500 polisin katılımıyla terör örgütü DEAŞ'a karşı 250 adrese baskın yapıldı. Operasyonda 245 şüpheliden 101'i gözaltına alındı

09 Kasım 2017 Perşembe 09:45
Bin 500 polisle DEAŞ operasyonu: 101 şüpheli gözaltında
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BAŞKENTTE terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 245 şüpheliden 101'i gözaltına alındı.

250 ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre,  Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi koordinesinde, bin 500 polisin katılımıyla terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Merkez ilçeler ile  Sincan,  Etimesgut ve Çubuk'ta 250 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 245 şüpheliden 101'i gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA DÖKÜMANA EL KONULDU

Aralarında DEAŞ'a müzahir "Tatlıbal grubu" üyelerinin de bulunduğu zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleGüncel
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