Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
111822
ALTIN
156.965
DOLAR
3.8097
STERLİN
5.0859
EURO
4.5206
Her sohbeti akıcı hale getirmenin tek kuralı
Her sohbeti akıcı hale getirmenin...
26 Aralık 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
26 Aralık 2017 Yeni Alanya...
26 Aralık 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
26 Aralık Günlük Burç Yorumu
Beyin felcinde umut veren teknik: Sinir Transferi
Beyin felcinde umut veren teknik:...

Bileziklerimi meğer akrabaları yerine sevgilisine vermiş!

İstanbul Aile Mahkemesi’ne boşanmak için dava açan görme engelli Neslihan E. evlenmelerinin birinci yılında eşi Kemal E.’nin hem kendisini kandırdığı hem de aldatıldığını ileri sürdü

Bileziklerimi meğer akrabaları yerine sevgilisine vermiş!

İstanbul Aile Mahkemesi’ne boşanmak için dava açan görme engelli Neslihan E. evlenmelerinin birinci yılında eşi Kemal E.’nin hem kendisini kandırdığı hem de aldatıldığını ileri sürdü

26 Aralık 2017 Salı 08:49
Bileziklerimi meğer akrabaları yerine sevgilisine vermiş!
banner404

İSTANBUL Aile Mahkemesi’ne boşanmak için dava açan görme engelli Neslihan E. evlenmelerinin birinci yılında eşi Kemal E.’nin hem kendisini kandırdığı hem de aldatıldığını ileri sürdü. Neslihan E., “Evlendikten 5 ay kadar sonra eve Nilay adında bir kadın getirdi. Bana halamın kızı diye tanıttı. ‘Zamanında Nilay’ın yardımını çok gördüm. Maddi sıkıntıya düşmüş ona yardımcı olmam lazım. Düğünde takılan altın, bilezik gibi ziynet eşyalarını bana ver ona vereceğim. Zaten borç olarak birkaç ay sonra aldıklarını tekrar geri verecek’ deyince ben de altınlarımın hepsini verdim” dedi. Neslihan E., aradan 3-4 ay geçince Kemal E.’ye hâlâ kızının altınlarını getirmediğini sorunca sinirlendiğini söyleyerek, “Kocama hala kızının aldığı altınları getirmediğini ne zaman vereceğini sordum. Sinirlenerek, bana, ‘acelesi yok getirir bir daha sorma ’ diyerek bağırdı. Daha sonra memleketinde olan tanıyabildiğim akrabalarına telefon açtım. Kemal E.’nin halası olduğunu fakat kızı değil iki erkek çocuğu olduğunu söylediler. Eşime böyle bir akrabasının olmadığını sorunca kızdı tartıştık” diyerek boşanmak istediğini söyled

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Bilezik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kendini öğretmen olarak tanıtıp 2 çocuğu istismar etti
Kendini öğretmen olarak tanıtıp 2 çocuğu istismar etti
Alanya'da yılbaşı öncesi imalathanelere sıkı denetim
Alanya'da yılbaşı öncesi imalathanelere sıkı denetim
Haber alınamıyordu! Alanya Cikcilli'deki evinde ölü bulundu!
Haber alınamıyordu! Alanya Cikcilli'deki evinde ölü bulundu!

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim